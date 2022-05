Hôpital : à Cherbourg, Emmanuel Macron lance "mission flash" sur les urgences

Emmanuel Macron de retour sur le devant de la scène. Plus d'un mois après sa réélection, le président de la République, discret sur les sujets nationaux, s'est rendu ce mardi à Cherbourg (Manche), en visite dans un centre hospitalier. Les soignants lui ont décrit "une situation très difficile", a admis Emmanuel Macron, alors qu'un manque de personnel oblige de nombreux services de soins à limiter leur activité partout sur le territoire. "Il manque beaucoup de soignants, c'est une vraie difficulté de court terme, tout particulièrement pour les urgences."

En ce sens, le chef de l'État a chargé le Pr François Braun, président de Samu-Urgences de France, de mener une "mission flash" de quatre semaines. L'objectif sera de "regarder, partout sur le territoire, les difficultés, les causes, et les réponses déjà établies" au manque de personnel, a précisé Emmanuel Macron devant les journalistes. Au bout de ce mois de travail, et le 28 juin au plus tard, un rapport sera remis et "aura vocation, territoire par territoire, à voir où sont les manques, de pouvoir les chiffrer, et pouvoir illustrer les premières pistes pour les soins d'urgence et non programmés", promet le président de la République.