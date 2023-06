Mon chien a des puces : 2 solutions naturelles pour s'en débarrasser

Des remèdes naturels contre les puces, la terre de Diatomée est sans doute le plus efficace. Cette poudre de silice qui contient des micro-algues fossilisées tue les puces, mais aussi un grand nombre de parasites et d'insectes nuisibles (tiques, acariens…).

Après un lavage et un brossage pour retirer un maximum d'œufs de puces (tant qu'ils n'ont pas éclos, ils ne craignent pas cet insecticide naturel), vous pouvez appliquer la terre de Diatomée directement sur le pelage sec du chien. Ensuite, il suffit de le caresser à rebrousse-poils pour la faire pénétrer au plus près de la peau, en évitant soigneusement les zones sensibles (yeux, oreilles, lèvres, pubis…). Après 24 à 48 heures, brossez longuement votre chien pour faire tomber les résidus de terre et les puces mortes.

La terre de Diatomée s'applique également sur tous les textiles et lieux de passage du chien : coussin, intérieur de la niche, fauteuils, tapis… On commence par aspirer tous les œufs, pupes et puces adultes présents sur les tissus puis on répand l'insecticide. En le laissant jusqu'à trois semaines, soit la durée du cycle de vie de la puce, avant d'aspirer à nouveau, vous éradiquerez le parasite.