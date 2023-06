Mon chien s'est fait piquer par un insecte : que faire ?

Un chien piqué par des puces présentera des plaques rouges et se grattera fortement. La prolifération de puces nécessite alors un traitement insecticide curatif adapté. Une tique accrochée doit être retirée délicatement à l'aide d'une pince spéciale avant de désinfecter la morsure. On n'hésite pas à traiter le chien afin d'éviter les récidives.

Quant à la piqûre d'abeille qui gratte et fait gonfler la peau, elle doit être soulagée sans attendre. On retire doucement le dard en le poussant vers l'extérieur (avec vos ongles préalablement nettoyés ou une pince à épiler) sans le casser pour éviter la propagation du venin puis on lave et on désinfecte.