Mon enfant refuse de manger des légumes : 10 astuces pour y remédier

C'est l'éternelle question : dois-je punir mon enfant quand il refuse de manger ? Et la réponse est claire : non, vous ne feriez qu'aggraver le problème. Ne le punissez pas, ne menez pas non plus de négociation en promettant quelque chose en échange d'une cuillère, évitez "une cuillère pour papa, une autre pour maman", "fais-moi plaisir" ou encore "si tu me manges ça, tu auras un bon dessert"... Sur le moment, cela peut vous sembler être une bonne solution, mais sur le long terme, vous risquez de créer un réel blocage chez votre enfant ! Car l'enfant ne doit surtout pas manger pour vous faire plaisir. S'il en vient à croire cela, il réglera son repas non plus sur sa sensation de faim, mais sur son envie de contenter (ou de contrarier) son entourage. Votre enfant n'a rien mangé ce soir ? Ne le forcez pas, retirez son assiette à la fin du repas sans faire de commentaire ou trahir la moindre émotion (colère, tristesse). Si l'enfant perçoit une inquiétude parentale quant à sa façon de se nourrir, il pourrait être tenté d'en faire un moyen de pression. Ne parlez pas non plus des difficultés qu'il a à manger devant lui, par exemple avec votre conjoint. Et si le problème persiste, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin.