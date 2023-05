"Mon Espace Santé" : le carnet médical des enfants se met (enfin) à la page du numérique

Chaque bébé qui naît aujourd’hui en France dispose automatiquement d’un espace personnel, qui le suivra tout au long de sa vie, avec notamment toutes les vaccinations obligatoires. "La révolution que nous devons désormais réussir (...) c'est celle de la systématisation et de la démocratisation des usages du numérique en santé, pour qu'il se fasse une place dans le quotidien de nos concitoyens et des professionnels", a fait valoir le ministre de la Santé, François Braun, ce mercredi 17 mai à l’issue d’une réunion avec des professionnels du numérique et de la santé.