Mononucléose : la "maladie du baiser" ne prend pas de vacances

La mononucléose se transmet généralement dès le plus jeune âge et passe inaperçue. Comme la varicelle, plus elle s'attrape tôt, plus elle est inoffensive. L'organisme est ensuite immunisé. Une grande majorité de la population a ainsi déjà été contaminée sans le savoir. Mais, avec l'amélioration des conditions d'hygiène, la maladie s'attrape aujourd'hui plus tard, à l'époque des premiers baisers. Les adolescents sont ainsi particulièrement concernés par cette maladie. Dans de rares cas, elle peut aussi toucher les adultes. En juillet 2014, quelques mois après son triomphe aux JO de Sotchi, Martin Fourcade, 25 ans, avait ainsi souffert de mononucléose.

Après une période d'incubation de quatre à sept semaines sans aucun signe, une fièvre modérée et des difficultés à l'effort s'installent progressivement. Mais cela n'est rien par rapport aux "vrais" symptômes de la mononucléose infectieuse, qui surviennent une à deux semaines plus tard. Pendant un peu plus d'une semaine, une fièvre supérieure à 39°C sévit. Elle s'accompagne d'une grosse angine, de douleurs musculaires, de maux de tête, mais aussi d'une perte d'appétit et surtout d'une fatigue importante qui peut durer de quelques semaines à quelques mois. Dans de rares cas, la mononucléose peut donner lieu à de graves complications, comme une rupture de la rate ou une hépatite.