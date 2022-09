Les jeunes retrouvent le moral après deux ans de pandémie, selon une étude

De manière générale, les jeunes femmes ne retrouvent pas leur moral d'avant-crise, et ont été "plus touchées que les jeunes hommes par les conséquences psychologiques de la crise sanitaire". Cette hétérogénéité en fonction du sexe tiendrait "pour partie à la persistance de normes sociales et en particulier à la moins grande place laissée dans notre société à l’expression des sentiments des hommes qui auraient tendance à sous-déclarer certains ressentis négatifs", expliquent les auteurs. "En outre, les conditions de vie objectives des femmes jouent également un rôle dans leur positionnement particulier. Elles ont plus souvent à charge leurs enfants en cas de séparation (elles représentent 82 % des familles monoparentales dont 45 % vivent au-dessous du seuil de pauvreté) et elles ont des situations professionnelles et financières moins favorables (moins rémunérées, plus souvent à temps partiel…)", ajoutent-ils.

Par ailleurs, 19% des jeunes se déclarent "neutres", ce qui traduit, selon l'étude, "une forme d'attentisme lié à un contexte de crises successives".