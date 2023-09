Mortalité infantile : 2700 nourrissons décèdent-ils chaque année avant leur premier anniversaire ?

Les travaux des spécialistes, mis en avant dans l'étude de l'Insee, nous permettent de mieux esquisser les causes de décès chez ces bébés. "La hausse de la mortalité néonatale", lit-on, "peut être due aux progrès de la médecine néonatale qui permet aux grands prématurés, qui seraient autrefois mort-nés, et donc non comptabilisés dans les naissances vivantes, de survivre pendant quelques heures ou quelques jours après la naissance". Dans le même temps, "il est également possible que la hausse de l’âge des femmes à la maternité se traduise par un risque de mortalité néonatale accru, du fait de l’augmentation de la part des naissances à risque".

Selon les experts, la précarité constitue un facteur de risque supplémentaire pour les nouveaux-nés et leurs parents. Ils mettent en garde contre "la proportion de sans-abris parmi les femmes qui accouchent", à la hausse selon leurs observations. Et ce, "particulièrement en Île-de-France". À ces facteurs s'ajoute "une augmentation importante entre 2014 et 2018 du nombre de femmes ayant choisi de poursuivre leur grossesse malgré la connaissance d’une pathologie grave du fœtus", comme l'a expliqué une étude de la Drees.

Si des données manquent encore pour mieux analyser la mortalité infantile et ses causes, le pédiatre et président de l’Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA) Andreas Werner estime que des facteurs de danger sont toutefois connus. À L'Express, il explique ainsi que "le développement de l’obésité et du tabagisme chez la mère entraînent un risque de décès prématuré plus élevé chez les enfants". Une remarque qui fait écho aux observations de l'Insee : l'organisme public note que "si les femmes enceintes fument moins qu’il y a vingt ans, la France reste un pays où la prévalence de tabagisme maternel est forte".