Moustique tigre : la quasi-totalité du territoire français en alerte

Le moustique tigre poursuit sa progression en France, avec trois nouveaux départements en vigilance rouge et neuf nouveaux départements en vigilance orange. Au total, 91 départements, y compris les DOM-TOM, sont en vigilance rouge, orange ou pourpre. Une prolifération qui inquiète avant les Jeux olympiques 2024 à Paris.

Le moustique tigre, arrivé dans les Alpes-Maritimes en 2004, n'en finit plus de gagner du terrain. Au point d'avoir désormais colonisé 90% du territoire français. Selon Vigilance-moustiques, qui vient de publier sa carte annuelle, établie à partir des données officielles, sa progression est spectaculaire avec trois nouveaux départements en vigilance rouge, ce qui veut dire que le moustique tigre y est implanté et actif, mais que ces départements sont encore "faiblement colonisés". Ce sont la Seine-Maritime, l'Oise et la Moselle. Soit un total de 74 départements en métropole, 79 avec les départements et territoires d’Outre-mer, ce qui représente 78% du territoire.

Sept départements passés en vigilance pourpre

Plus inquiétant, sept départements sont passés en vigilance pourpre, une couleur réservée aux territoires où un ou plusieurs cas de maladies "autochtones" (dengue, chikungunya ou Zika) ont été recensés en 2023, avec plusieurs stades définis dans le cadre du plan anti-dissémination des arboviroses. Il s'agit du Val-de-Marne, des Pyrénées-Orientales, de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme et des Alpes-Maritimes.

Enfin, on retrouve neuf nouveaux départements en vigilance orange, où le moustique tigre a été intercepté ponctuellement ou observé sporadiquement (selon les définitions des Agences Régionales de Santé). Ce sont le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l’Eure, le Calvados, la Manche, la Sarthe, la Creuse et les Vosges. Ce qui porte le total des départements en vigilance orange à 12.

In fine, 91 départements, y compris les DOM-TOM, sont en vigilance rouge, orange ou pourpre.

Vigilance moustiques

Un record de cas de dengue

En conséquence, à l’approche des J.O, où les flux touristiques attendus vont augmenter le risque d’apparition de cas importés de dengue, chikungunya ou Zika, la vigilance est plus que jamais de mise. Car quand ceux-ci apparaissent dans des départements en vigilance rouge ou pourpre, le risque de développement de foyers de cas autochtones augmente avec lui.

D'autant que le nombre de cas de dengue importés en France métropolitaine, principalement après des voyages aux Antilles, a déjà battu le record atteint sur toute l'année 2023, selon des données de Santé publique France. Ainsi, du 1ᵉʳ janvier au 14 mai, 2.264 cas importés de dengue ont été comptabilisés en métropole, contre 128 cas en moyenne sur la même période les cinq années précédentes.

Pour ce faire, l’Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France a lancé, le 1ᵉʳ mai, une campagne de surveillance renforcée de la présence et de l’implantation du moustique tigre sur le territoire francilien qui s’accompagne de mesures de prévention et de surveillance des cas d’arboviroses diagnostiqués par les médecins. Elle durera jusqu’au 30 novembre et couvrira donc toute la période d’activité de ce moustique.

Par ailleurs, toujours en prévision des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, les pouvoirs publics ont renforcé la sensibilisation à destination des voyageurs au départ ou à l’arrivée de zones d’endémie de ces pathologies, ainsi que l'identification et la réduction des zones propices à la prolifération des moustiques à proximité des lieux de grands rassemblements. Les hôtels sont également sensibilisés aux risques liés à l’implantation du moustique tigre et aux bons réflexes pour s’en débarrasser.