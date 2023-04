Moustique tigre : ces régions déjà en alerte avec le retour des beaux jours

Pour rappel, pour éviter la prolifération du moustique tigre et empêcher les larves de se développer, il est recommandé de changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine, de vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et nettoyer régulièrement les gouttières mais aussi de couvrir les réservoirs d’eau (bidons, citernes..) ou encore de vider les récipients (arrosoirs, soucoupes).