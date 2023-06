Moustique tigre : pensez à vous protéger même en journée

L’ARS explique qu’il y a différentes manières pour reconnaître un moustique tigre. Contrairement au moustique “classique”, le tigre pique plutôt le jour, principalement le matin et le soir, et est silencieux. Il est également de petite taille et porte des rayures blanches et noires. “Il est également caractérisé par la présence d’une ligne dorsale blanche le long de son thorax. Ses pattes sont rayées” précise l’Agence régionale de Santé. On le trouve essentiellement en zone urbaine et péri-urbaine, à la ville comme à la campagne. En règle générale, il vit à l’extérieur, mais on peut tout de même le trouver dans les habitations.