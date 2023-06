Moustique tigre : des résultats prometteurs pour un vaccin contre le chikungunya

Pour rappel, le chikungunya cause de la fièvre et de violentes douleurs articulaires. En langue Makondée, son nom signifie littéralement "qui marche courbé en avant", pour évoquer la posture adoptée par les malades en raison de l'intensité des douleurs. Une maladie contre laquelle il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement préventif ou curatif. Le projet de Valneva, un groupe franco-autrichien spécialisé dans les vaccins, est d'élaborer le premier vaccin. Avec une forte réponse immunitaire et un risque d'effets secondaires très bas (sur plus de 3000 participants, seuls deux ont développé des effets considérés comme graves, et ils se sont complètement remis) ce vaccin est donc "un excellent candidat pour la prévention (du) chikungunya", indique l'étude menée par la chercheuse Martina Schneider.