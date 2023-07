Moustiques : 5 astuces de grand-mère pour les bannir de son domicile

Comme chaque année, les moustiques causent de nombreux désagréments. Piqûres qui démangent, sommeil perturbé, les maux liés aux moustiques sont nombreux et on cherche souvent comment s’en débarrasser. Heureusement, des solutions naturelles existent pour tenter de les repousser de chez soi. En plus, elles sont simples à mettre en place !