Mucoviscidose : un traitement révolutionnaire offre un nouvel espoir aux malades

Une autorisation de mise sur le marché avait été délivrée en août 2020 dans l'Union européenne. Remboursé en France depuis un an, seules les personnes atteintes de mucoviscidose de 12 ans et plus et porteuses d'une mutation spécifique pouvaient en bénéficier en France, mais pas encore les enfants âgés entre 6 et 11 ans. L'annonce a été accueillie avec "un sentiment de soulagement", a indiqué, samedi 17 décembre, le président de l'association Vaincre la Mucoviscidose, David Fiant. Il avait été l'un des premiers à le tester en France. "J'ai pris une première dose de médicament un matin. À 15h je ressentais les premiers effets", confiait-il il y a quelques semaines. Depuis, David Fiant dit avoir considérablement réduit la kiné et les soins.