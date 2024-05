Mycothérapie : peut-on consommer des champignons médicinaux sans risque ?

Le marché mondial des champignons médicinaux comprend des aliments, des boissons, des compléments alimentaires et des produits pharmaceutiques. En vogue partout dans le monde, cette industrie devrait atteindre 60,9 milliards d’euros d’ici à 2030. Utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise depuis des millénaires, la mycothérapie présente toutefois des limites évidentes.

Chaga, crinière de lion, shiitaké, reishi, maïtaké… Si ces noms exotiques peuvent évoquer tout un tas de choses, il s’agit en réalité de champignons dits fonctionnels ou médicinaux. Sur les 100 000 espèces du règne fongique existantes, environ 2 300 mycètes seraient comestibles. Utilisée depuis des millénaires dans la médecine traditionnelle chinoise, la mycothérapie aurait de nombreux pouvoirs thérapeutiques.

Sous forme de poudres, boissons ou compléments alimentaires, les champignons sont utilisés pour leurs effets anti-âge ou encore le renforcement du système immunitaire. La consommation des mycètes est aussi plébiscitée par certains peuples pour le traitement des plaies, du stress, du diabète, des effets de la ménopause ou encore du cancer. Depuis plusieurs années, le marché des champignons prend de l’ampleur partout dans le monde, et notamment en Occident. Comment expliquer la popularité de cette industrie et que faut-il en penser ?

Le marché des champignons fait un grand boom en Occident

Selon le dernier rapport du cabinet Grand View Research (2023) sur le business mondial des champignons, l’industrie de la mycothérapie "connaîtra la plus rapide croissance dans les prochaines années." Alors qu’il était évalué à près de 26,7 milliards de dollars (24,7 milliards d’euros) en 2021, le marché devrait atteindre 65,8 milliards de dollars (60,9 milliards d’euros) d’ici à 2030. "Je n’ai jamais rien vu de tel. L’intérêt porté aux champignons depuis quelques années est sans précédent" commente David Hibbett, professeur de biologie à l’université Clark, spécialisé dans la biologie évolutive des champignons au sein de l’étude.

Les bienfaits des champignons médicinaux sont-ils avérés ?

Après les médicaments ou la phytothérapie, les patients s’intéressent désormais à une nouvelle façon de soigner leurs maux. Les champignons médicinaux font de belles promesses, comme celles d’avoir "un super cerveau, pour potentiellement vous aider à mettre fin à l'anxiété, à améliorer votre dépression", précise le Dr Emily Leeming, chercheuse en nutrition au King's College de Londres et nutritionniste agréée à la BBC. Si les recherches sont dorénavant davantage portées sur des sujets humains et non des souris, l’expert en biologie mycologique Nicholas Money rappelle à la chaîne anglaise que les bienfaits des champignons n’ont pas encore été avérés : "Il n'existe actuellement aucune preuve que ces produits aient un effet prouvé sur la santé et le bien-être humains."

Quelles sont les limites de la mycothérapie ?

Le marché des champignons médicinaux présente pourtant des limites évidentes : si leurs propriétés nutritionnelles sont aujourd’hui reconnues, leur efficacité en tant que médicaments reste encore à prouver. Si les compléments alimentaires à base de mycètes peuvent être trouvés dans les pharmacies ou boutiques spécialisées, l’automédication est fortement déconseillée. Et pour cause, la plupart de ces produits sont mal étiquetés, ce qui ne permet pas de savoir ce qu’ils contiennent précisément. La quasi-absence de réglementation en ce qui concerne la distribution des compléments alimentaires à base de champignons inquiète sensiblement les professionnels de santé. Comme l’explique David Hibbett dans le rapport sur le marché des champignons, leur consommation est dans la majorité des cas sans incidence, mais peut également être à l’origine de poussées auto-immunes et s’avérer toxiques.