Hausse des naissances prématurées : vers une prise en charge des bébés à domicile en France ?

L'équipe à domicile est constituée d'un pédiatre justifiant d'une expérience en néonatologie, au moins un infirmier spécialisé en puériculture placé sous la responsabilité d'un cadre de l'unité en question. "Les membres de cette équipe sont formés aux soins de développement", peut-on lire dans le décret.

Pour Pierre Kuhn, chef de service à Strasbourg et l'un des porteurs du projet en France, délocaliser le service de néonatalogie au domicile des parents ne présente que des avantages. "Dans les pays scandinaves qui l'ont mis en place, ça a réduit les coûts d'hospitalisation, permis une autonomisation alimentaire plus rapide, une diminution du risque infectieux, une baisse du stress maternel et une hausse de la satisfaction des parents", évoque-t-il à l'AFP.