Des "risques périnataux importants" : le rapport alarmant de la Cour des comptes sur les maternités en France

La Cour des comptes, dans un rapport, s'est inquiétée des "résultats sanitaires médiocres" de la France concernant sa politique de périnatalité. L'instance a notamment recommandé d'améliorer la qualité et la sécurité de l'offre de soins. La question des petites maternités est également mise en avant.

Face à une situation des maternités "inchangée depuis 25 ans", la Cour des comptes demande de réagir. Dans un rapport publié ce lundi 6 mai, l'instance a recommandé d'améliorer la qualité et la sécurité de l'offre de soins dans les établissements, en se penchant particulièrement sur le cas des petites maternités. Globalement, "la situation présente ne répond pas aux exigences de sécurité optimale ni d'efficience dans l'organisation de l'offre de soins", s'alarme la Cour, pointant des "risques périnataux importants".

Fermer ou non les petites maternités ?

"Les principaux indicateurs de la santé périnatale –mortinatalité, mortalité néonatale et mortalité maternelle– mettent en évidence une performance très médiocre de la France par rapport aux autres pays européens", soulignent les sages de la rue Cambon, qui s'interrogent sur "l'efficience des moyens alloués" à cette période, allant de la fin de la grossesse aux tout premiers jours de l'enfant.

Les Sages ont par ailleurs plaidé plus spécifiquement pour "une analyse au cas par cas des conditions d'exercice" des maternités assurant moins de 1000 accouchements annuels. Bien qu'ils ne disent pas directement s'il faut fermer ou non les petites maternités, débat qui revient régulièrement dans l'actualité, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, lors d'une conférence de presse, a affirmé qu'"un consensus médical et scientifique se dégage en faveur de structures plus importantes et sécurisées".

Le rapport note aussi que l'activité de certaines structures réalisant moins de 300 accouchements annuels s'est "dégradée en raison de tensions importantes sur leur effectif et de difficultés à maintenir un personnel permanent". Pour autant, Caroline Combot, présidente du syndicat de sages-femmes ONSSF, s'oppose à la fermeture de ces petites structures.

"La question qu'il faut se poser : est-ce qu'il est plus 'sécure' de fermer ces petites structures parce que personne ne veut y aller ou de mettre les femmes sur les routes ? Est-ce que sur le plan psychologique, émotionnel, c'est mieux, plutôt que de se décarcasser pour trouver des effectifs suffisants dans des maternités de proximité ?", met-elle en avant sur LCI, dans la vidéo en tête de cet article. Le nombre des maternités a chuté depuis 1972. De 1747 il y a plus de 50 ans, on en comptait plus que 421 en 2021.