La France enregistre le nombre de naissances le plus faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale

"Seules les naissances de mères âgées de 40 ans ou plus ne sont pas concernées par cette baisse", note Sylvain Papon de l'Insee dans la publication, cette tranche d’âge est même la seule pour laquelle les naissances sont plus nombreuses en 2022. "Il s’agit d’une tendance de long terme", continue la publication. "La baisse est la plus forte pour les mères de 25 à 34 ans, âges auxquels les femmes sont les plus fécondes". Les naissances reculent dans la quasi-totalité des régions.