"Ne mélangez jamais javel et vinaigre" : attention à ces recettes de désherbants "faits maison" trouvées sur Internet

Un mélange javel/vinaigre qui produit "un dégagement de chlore gazeux" qui peut provoquer de graves intoxications susceptibles de conduire à l'hospitalisation, détaille l'Anses. Et les cas se multiplient depuis quatre ans : "Alors qu'une seule intoxication avait été enregistrée par les Centres antipoison de 2002 à 2013, ce nombre est monté à 203 depuis la date d'interdiction aux particuliers de certains herbicides en 2019", pointe l'étude de l'Agence. Des intoxications qui surviennent principalement à "la fin du printemps et au début de l'été", soit les périodes où le désherbage est le plus pratiqué.

Le mélange de javel et de vinaigre peut ainsi provoquer "une toux, le plus souvent associée à une difficulté à respirer ou une irritation des voies ORL" alors que "près de la moitié des patients exposés nécessitait une prise en charge médicale". Et les conséquences peuvent être lourdes : selon l'Anses, sur les cinq patients hospitalisés ces dernières années pour une intoxication grave, trois ont dû être placés en réanimation.