La nécrophobie représente la peur des cadavres et de tout ce qui est lié au funéraire. La vue d’un corps sans vie ou de tout objet associé à la mort peut engendrer chez les personnes qui en souffrent des troubles anxieux. La nécrophobie peut être causée par un épisode traumatisant comme la vision d’un cadavre ou la perte inattendue d’un animal.

Chaque être humain ou presque peut ne pas être à l’aise à l’idée de voir un individu ou un animal mort. Néanmoins, si cette gêne est poussée à l’extrême, qu’elle suscite des sentiments d’angoisse et de stress, elle devient alors pathologique. "La nécrophobie est une peur intense et irrationnelle de la mort et des cadavres", explique Maxime Tarcher, psychologue et conférencier. Quelles sont les causes possibles de cette phobie des corps sans vie et de ce qui est lié au funéraire et que faut-il faire pour la vaincre ?

Pensées de mort, troubles du sommeil, malaises… Les symptômes de la nécrophobie

Selon l’intensité de la terreur et la personnalité du patient, les symptômes de la nécrophobie peuvent varier. Cette angoisse peut autant se manifester par des troubles anxieux lors de scènes morbides devant sa télé que par des pensées de mort obsessionnelles. Ceux qui en souffrent sont généralement incapables de se rendre dans un cimetière ou dans les morgues. Lorsqu’une crise de panique se produit, certaines personnes peuvent voir leur rythme cardiaque s’accélérer, transpirer abondamment ou encore manquer d’air. Les insomnies, troubles du sommeil et cauchemars liés à la mort font également partie des symptômes qui doivent vous alerter.

Comment naît la peur des cadavres ?

La nécrophobie peut avoir plusieurs causes. Elle peut naître de la propre peur de ses parents, que l’on s’est appropriée avec le temps ou bien d’un événement traumatisant. Le fait d’avoir aperçu un cadavre d'enfant, sans explication derrière, peut engendrer cette peur, tout comme la perte brutale d’un animal de compagnie. Cette crainte peut aussi survenir après un accident auquel on aurait survécu : pourquoi suis-je passé si près de la mort ? Cette angoisse est également alimentée par une multitude de questions existentielles : que se passe-t-il quand on meurt ? Est-ce que l’on souffre ? Existe-t-il un monde au-delà ou est-ce le noir total ?

Est-il possible de guérir de la nécrophobie ?

Plusieurs méthodes permettent de se libérer de la peur des cadavres et de ce qui est lié au funéraire. La première clé est de comprendre son angoisse ainsi que son origine, précise Maxime Tarcher. Le spécialiste de santé ajoute qu’après cette étape, “il est important de faire face à elle de manière progressive.” De ce fait, lorsque les premiers symptômes se manifestent – qu’ils soient physiques ou psychologiques – il est préconisé de consulter un psychologue. En parallèle d’une thérapie, pratiquer la méditation et avoir un soutien émotionnel sont très importants pour guérir de cette crainte parfois irrationnelle.