Ce qu’il faut savoir avant de sortir votre chien en hiver

Tout comme les humains, les chiens ont besoin d’une alimentation adaptée quand l’hiver est là. Selon la race et le niveau d’activités, les besoins ne seront pas les mêmes. Pour un chien qui se dépense beaucoup, augmentez les rations de 10 à 20 % avec un apport supplémentaire de protéines et de matières grasses. Bien évidemment, si votre chien est sédentaire et ne sort peu, ou s’il est moins actif en hiver, ne changez rien à ses habitudes. Pensez aussi à ce qu’il s’hydrate bien, et prenez avec vous une gourde remplie d’eau.

Enfin, votre chien n’est pas à l’abri de l’hypothermie. La température normale d’un chien est de 38°. S’il a été exposé trop longtemps au froid, à la pluie ou la neige, au vent, surveillez sa température corporelle, celle-ci est en temps normal de 38°. Les premiers signes de l’hypothermie peuvent être des frissons, des gémissements, des extrémités (pattes, queue, oreilles…) froides. Vous pouvez aussi constater une raideur dans les muscles, une réactivité moindre… Dans tous les cas, consultez immédiatement votre vétérinaire.