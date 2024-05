Fièvre de Lassa : un militaire hospitalisé en Ile-de-France après avoir contracté le virus

De retour de l'étranger, le patient est hospitalisé "dans un état qui n'inspire pas d'inquiétude", assure le ministère de la Santé. Apparue au Nigeria, la fièvre de Lassa peut causer des vomissements, des douleurs abdominales et des céphalées. En 2022, elle a entraîné la mort d'un Britannique au retour d'un voyage en Afrique de l'Ouest.

Un cas de fièvre de Lassa en Ile-de-France. Un militaire de retour de l’étranger est actuellement hospitalisé dans la région après avoir contracté ce virus endémique dans certains pays d'Afrique. "Son état de santé n'inspire pas d'inquiétude", indique ce jeudi soir le ministère de la Santé. Une enquête épidémiologique est en cours pour déterminer les personnes qui auraient été en contact à risque avec lui.

La fièvre de Lassa tire son nom d’une ville située dans le nord du Nigeria, où il a été identifié pour la première fois en 1969. La majorité des cas est asymptomatique, mais elle peut aussi causer notamment une fièvre, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de céphalées. En février 2022, elle a entraîné la mort d'un Britannique, au retour d'un voyage en Afrique de l'Ouest.

Les personnes à risque ont été contactées

Le virus peut se transmettre de personne à personne "par contact direct avec le sang, les urines, les excréments ou autres sécrétions organiques d'une personne contaminée", précise le ministère de la Santé, ajoutant que le risque de cas secondaires est limité aux personnes ayant eu des contacts directs avec les fluides biologiques du patient, en particulier les personnels de santé qui l'ont pris en charge.

"Les personnes contact à risque ont été contactées par les autorités sanitaires", ajoute le ministère. "Il faut surveiller l'apparition de symptômes pendant 21 jours après le dernier contact à risque" et "en cas d'apparition de symptômes, dont la fièvre, s'isoler et prendre contact avec un médecin".

En 2022, l’OMS avait établi une liste d’agents pathogènes susceptibles de causer des épidémies et des pandémies. La fièvre de Lassa en faisait partie au même titre que le Covid-19, le virus Ebola, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), les virus Zika et Nipah et la maladie X.