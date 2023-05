Bronchiolite : un traitement préventif affiche des résultats "très prometteurs"

Selon les chiffres, aujourd'hui, neuf enfants sur dix sont infectés par le VRS avant l'âge de 2 ans. Et si l'infection est généralement sans gravité, près d'un enfant sur trois qui se présente aux urgences pour une bronchiolite nécessite une hospitalisation. En France, touchée par une épidémie particulièrement précoce et intense durant l'hiver 2022/2023, une étude nationale effectuée entre 2010 et 2018 a montré que 50.878 enfants de moins de 5 ans, en moyenne, devaient être hospitalisés chaque année en raison du VRS. Parmi eux, les enfants de moins d'un an représentent plus de 69% des hospitalisations, soit plus de 35.000 enfants par an, selon Sanofi.

Pour le moment, le nirsevimab a obtenu une autorisation de mise sur le marché pour l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada. En France, pour que l'anticorps puisse être utilisé pour les plus petits, il faut encore une autorisation de la Haute Autorité de Santé (HAS), ce qui pourrait prendre plusieurs mois. Par ailleurs, une demande d'approbation est à l'étude aux États-Unis. D'autres traitements contre le VRS sont également à l'étude à travers le monde. Les laboratoires Pfizer et Moderna planchent, de leur côté, sur un vaccin à administrer aux femmes enceintes pour leur permettre de transmettre des anticorps à leurs futurs bébés.