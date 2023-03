Pourquoi n'interdit-on pas totalement les nitrites dans la charcuterie en France ?

De leur côté, Foodwatch, la Ligue contre le cancer et Yuka avancent, dans un communiqué, que "jusqu'à 4000 nouveaux cas de cancers par an liés à la consommation de viande transformée pourraient être évités en interdisant ces additifs". Les trois organismes pointent un plan gouvernemental et un plan de recherche qui ne fait qu'accorder "un sacré répit à l’industrie pour davantage de recherches et développement, utiles, mais ici utilisés aussi manifestement pour gagner du temps – et en faire perdre aux mesures nécessaires pour protéger la santé publique" alors que Julie Chapon de Yuka déplore "que le gouvernement cède au lobby de la charcuterie industrielle au détriment de la santé des consommateurs".

L'association pointe également un risque de "creuser les inégalités entre une population qui aura les moyens d’acheter de la charcuterie sans nitrites et des populations plus pauvres, qui de ce fait, seront encore une fois délaissées et les plus exposées au risque de cancer". Note d'espoir pour les opposants : le plan du gouvernement prévoit, à plus long terme, que d'ici six à douze mois, la teneur en nitrites des "produits de la charcuterie les plus consommés en France, notamment les saucisses, saucissons cuits, pâtés, rillettes, andouilles et andouillettes" devra avoir diminué d'environ 25%, et d'au moins 30% pour les jambons. La réduction sera plus forte pour les saucisses fraîches type chipolatas : leur teneur devra baisser de 30% pour fin avril, et être nulle d'ici un an.

Mais interdiction de nitrites ou non, la mesure ne dispensera pas les Français de réduire leur consommation de charcuterie. Au-delà de la question des additifs, du fait de leurs teneurs élevées en sel et en matière grasses, ces produits présentent d'autres risques pour la santé, en particulier cardiovasculaires. Les autorités sanitaires recommandent ainsi de ne pas dépasser 150 grammes de charcuterie par semaine - soit l'équivalent de quatre tranches de jambon blanc - que les produits contiennent des nitrites ou non.