Noël : pourquoi il ne faut pas couvrir les enfants de cadeaux

Gâter oui, mais avec raison donc. Ainsi, pas question d'offrir toute la liste de jouets à ses rejetons. "Elle ne doit représenter que des souhaits, en tout cas ça doit être expliqué comme cela. D'autant que ça aménage une part de surprise, ce qui est plutôt réjouissant, sinon il n'y a plus du tout de magie", commente la thérapeute. "Aux parents ensuite de faire leur choix en fonction de leur budget. Et s'il y a moins de cadeaux à Noël, on explique pourquoi, notamment aux plus grands, en leur indiquant l'importance des priorités : on leur dit par exemple que parfois on peut être dans le superflu et parfois ce n'est pas possible, parce qu'il y a des travaux à faire, un déménagement, des factures à payer..."

"Pour les plus petits, il faut leur dire que c'est le Père Noël qui choisit", poursuit la spécialiste de l'enfance. "D'autant qu'entre 3 et 6 ans, les enfants n'ont aucune notion de valeur. Ils peuvent vouloir tout et n'importe quoi, il ne faut donc pas prendre leur liste au pied de la lettre. Tout est dans la façon de donner, la joie de le faire. Mais il ne faut surtout pas être dans la culpabilité. C'est un poison."