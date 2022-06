Non, l’IVG n’est évidemment pas autorisée jusqu’au 9e mois de grossesse en France

"Étiez-vous au courant que l'on pouvait avorter à 9 mois de grossesse en France ?? Quand à t on consulter les français pour cette mesure abominable ?? Déjà à 14 semaines, ça m'a terrifié...", peut-on lire par exemple sur Twitter. Ou encore, dans un autre tweet : "Mettre l’IVG dans la constitution, à 9 mois, c’est constitutionnaliser l’infanticide". Mais ces affirmations sont fausses, bien entendu. En France, le délai légal pour une IVG est fixé à 14 semaines, depuis qu’une loi l’a rallongé de deux semaines en mars dernier.

L’IVG ne doit pas être confondue avec l’interruption médicale de grossesse (IMG), qui, elle, est possible sans délai pour des raisons médicales. D'après le Code de la santé publique, cette intervention nécessite l’accord de la femme enceinte et d’un médecin et peut être réalisée pour deux motifs : si "la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme" et s'"il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic". Comme l'indiquait le Planning familial, 7406 interventions de ce type avaient été réalisées en 2012, 7134 "pour cause fœtale" et 272 "pour cause maternelle".