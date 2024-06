Près de 3,5 millions de Français sont inscrits dans une chorale. Si chanter attire de plus en plus, c'est parce que cette activité est bonne pour le moral, mais aussi pour la santé. Le chant en groupe fait baisser le niveau de stress.

Pour Aristote, la Voix était le reflet de notre Être et de nos émotions. Chanter est une activité à la portée de tous, que l’on soit petits ou grands, bon ou mauvais chanteur. C’est, d’ailleurs, un outil particulièrement utilisé dans le cadre de la musicothérapie. Pourquoi ? Parce que le chant permet de sécréter de l’endorphine, appelée aussi plus communément l’hormone du bonheur. Et si chanter en groupe a toujours existé, aujourd’hui, la chorale a retrouvé ses lettres de noblesse.

Les bienfaits neurologiques du chant

Pour le neurologue Oliver Sacks, auteur du livre Musicophilia, le chant au sein d’un groupe permet de faire appel au corps, à la verticalité, mais aussi à son positionnement dans un groupe et dans l’espace. La chorale permet également de stimuler toutes les aires cérébrales grâce l’immersion dans les vibrations provoquées par le mélange des voix. Plusieurs hormones sont sécrétées pendant cette activité : comme la dopamine (hormone de la récompense), la sérotonine (hormone du lien social), l’ocytocine (hormone de la confiance) et des endorphines. La somme de toutes ces hormones agit comme des antidouleurs naturels et fait baisser le taux de cortisol.

Sylvie Chokron, chercheuse en psychologie, rappelle dans Le Monde que "le chant met en jeu l’appareil vocal et le système respiratoire et favorise une respiration abdominale lente et profonde qui influence en retour le système cardio-vasculaire et le système nerveux autonome". Des études ont aussi montré que chanter a des effets positifs sur les malades atteints de troubles neurodégénératifs comme les démences, Alzheimer ou Parkinson.

Des vertus très précieuses à tout âge

Près de 3,5 millions de Français sont inscrits dans une chorale en France. Cette activité a connu un regain d’intérêt pendant et après la pandémie, car chanter en groupe est un moyen de rompre l’isolement et de favoriser la sociabilité. Pour Sylvie Chokron, "pousser la chansonnette, en particulier au sein d’une chorale, pourrait bien avoir des vertus très précieuses à tout âge". Cela permet aux personnes âgées de retrouver un projet, mais aussi du lien social. La chorale demande un effort de concentration qui peut aider les plus jeunes. Elles dynamisent l’ouverture aux autres et le sentiment d’appartenance à un groupe. Avec le temps et la pratique, cette activité permet aussi de prendre ou reprendre confiance en soi, elle peut aussi aider les plus introvertis à surmonter leur timidité et les aider à mieux appréhender la prise de parole en public. Et si, chanter en groupe n’est pas encore à la portée de tous, chanter sous la douche fonctionne tout aussi bien !