Non, le lait végétal ne convient pas "à tous les humains"

Si ces boissons sont à la mode chez les adultes, elles sont dangereuses pour les enfants. "En aucun cas, l’enfant ne doit recevoir de boissons à base de châtaigne, de riz, qui ne sont pas spécifiquement dédiées aux moins de 3 ans, car il y a un risque de carence nutritionnelle important", prévient auprès de TF1info Blandine de Lauzon-Guillain, chercheuse en épidémiologie nutritionnelle à l’Inrae. "Un lait de riz classique, acheté en supermarché, même s’il est supplémenté en vitamines, ne répond pas aux besoins nutritionnels du nourrisson."

Des précautions qui s'appliquent aussi pour le lait animal, pas adapté non plus aux nouveau-nés. Et c'est ici que l'association de défense animale a raison. L’Agence nationale sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) le rappelait d'ailleurs en 2013, dans des recommandations toujours d’actualité. "Les parents doivent être informés du fait que les boissons courantes, qu’elles soient d’origine végétale ou animale, ne conviennent pas aux nourrissons âgés de moins d’un an : elles ne peuvent se substituer au lait maternel et/ou aux laits infantiles 1er et 2e âge, cette pratique pouvant être à l’origine d’accidents graves."