Non, le principal journal de La Réunion n'a pas publié un article dénonçant les graves dangers des vaccins

Abondamment débattues, relayées, commentées et promues au sein des milieux antivax et conspirationnistes, les publications censées prouver les dangers des vaccins trouvent-elles désormais un écho dans la presse généraliste ? C'est en tout cas ce qu'a laissé penser la capture de ce qui ressemble fortement à un article de journal, publiée sur les réseaux sociaux et qui a très vite circulé en ligne en l'espace de quelques jours.

Un internaute a fait état de sa "surprise" en découvrant, en page 2 du journal réunionnais Le Quotidien du 27 mai, "une mise en garde sous forme de questionnement sur les terribles dangers que font courir les vaccins Pfizer/Moderna à ARNm contre la COVID-19..." Il est fait état, dans cette publication reproduite en intégralité, d'une "étude, extrêmement sérieuse et documentée", aux conclusions "alarmantes". Les vaccins ARNm, apprend-on notamment, conduiraient à "un risque accru de maladies infectieuses et de cancers". Méfiance toutefois : il ne s'agit pas ici d'un article signé par un journaliste ou reflétant la position du quotidien.