Non, les vaccins Covid n'ont pas entraîné une multiplication des "turbo-cancers"

Oncologue médical et chercheur en cancérologie, Manuel Rodrigues est également le président de la Société française du cancer (SFC). En découvrant l'intervention de la généticienne, largement relayée sur les réseaux sociaux, il peine à cacher une certaine colère. Un turbo-cancer ? "Cela n'existe pas", tranche-t-il. "Sur le plan médical et scientifique, on évoque plutôt des cancers qui évoluent très vite comme des leucémies, ou d'autre très lentement, à l'instar des lymphomes indolents." Après les pics épidémiques du Covid, la forte augmentation des cas de cancers qui était redoutée n'a pas eu lieu, poursuit l'expert. Et ce alors que les retards de dépistage liés à l'engorgement du système de santé laissait présager une recrudescence des cas et un diagnostic plus tardif des patients, facteur de risque supplémentaire.

"On est revenu à un rythme d'avant-Covid", résume Manuel Rodrigues. "Le cancer, c'est 400.000 cas en France en moyenne par an, et si ce chiffre augmentait ne serait-ce que de 10%, vous le verriez tout de suite." Dans les hôpitaux, une multiplication de ces cancers soudains et très violents se serait d'ailleurs fait rapidement ressentir et aurait été largement étayé, le suivi de la mortalité étant très précis. "On est déjà flux tendu aujourd'hui, et je craignais justement que nous puissions être débordés s'il fallait compenser un afflux de nouveaux patients", ajoute l'oncologue, rassuré au contraire de n'avoir observé aucune hausse. "Contrairement à cette dame, j'ai les mains dans le cambouis", peste le spécialiste, "je vois des patients tous les jours et il est plus que regrettable de jouer ainsi avec la souffrance des gens. Dire qu'autour de soi, on a été confronté à des cancers agressifs, c'est une chose. Mais malheureusement, ça existait déjà avant le Covid !"