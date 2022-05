Non, Pfizer n’a pas caché que son vaccin n’était pas sûr pour les femmes enceintes

On disposait alors de trop peu d’informations pour pouvoir vacciner les femmes enceintes de manière sûre. La contre-indication de Pfizer suivait donc le consensus scientifique. En France, les femmes enceintes ont été exclues de la campagne vaccinale à son ouverture fin 2020, avait décidé la Haute autorité de Santé (HAS). Aujourd’hui, à la faveur de nouvelles études et de l’absence de risques pour la future mère et l’enfant, ces recommandations ont évolué.

Et Pfizer a modifié le contenu de son document adressé aux autorités britanniques. Dans cette nouvelle version d’octobre 2021, qui peut se retrouver ici, on lit : "L'administration du vaccin ARNm COVID-19 BNT162b2 pendant la grossesse ne doit être envisagée que lorsque les bénéfices potentiels l'emportent sur les risques potentiels pour la mère et le foetus. On ignore si le vaccin ARNm COVID-19 BNT162b2 est excrété dans le lait maternel." La contre-indication de la vaccination pendant la grossesse et l’allaitement a donc été retirée, tout comme le risque potentiel pour l’enfant.