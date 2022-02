Calais : l'hôpital en difficulté suite à 160 arrêts maladie

Dans l'hôpital, aucun service n'est épargné par les absences de personnels. Les plannings sont gérés en flux tendus et tous ceux qui le peuvent sont redéployés vers les services carencés. "Avec les vagues successives, le personnel est fatigué, on leur en a demandé beaucoup", admet Sylvie Joron. Pour le moment cependant, rapporte La Voix du Nord, la réadaptation cardiaque est seule activité à avoir été contrainte de s'arrêter.

"Si on ne travaillait pas en service minimum toute l’année, on aurait pu pallier les manques plus facilement", reproche auprès du quotidien local la secrétaire générale de la CGT Séverine Vasseur.