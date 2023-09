Nos conseils pour récolter des mûres sauvages facilement et en toute sécurité

Comme chaque année, vous avez décidé de partir à la cueillette de mûres sauvages près de chez vous ? Stars de la fin de l'été, ces petites baies attirent les gourmands et les amateurs de tartes et de confitures. Mais pour atteindre ces précieux fruits, mieux vaut être vigilant et prudent. En effet, les mûres sauvages poussent sur des ronces en pleine nature et la cueillette n’est pas sans danger. Voici nos conseils pour une récolte simple et efficace.