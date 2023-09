Nos meilleures astuces pour se débarrasser des poux

Mais si vous repérez des poux, un traitement devient nécessaire. Disponibles en parapharmacie et dans certains hypermarchés, les produits anti-poux permettent d’éradiquer la présence des indésirables sur le cuir chevelu de vos enfants. Le principe de ces produits est d’asphyxier les lentes et les poux adultes. Le mode d’emploi est ensuite simple : après un temps de pose plus ou moins long selon les produits, il faudra laver les cheveux à l’eau et au shampoing doux, puis les peigner avec un peigne à poux pendant 30 minutes environ. Enfin, il ne reste qu’à sécher les cheveux avec un sèche-cheveux pour éviter tout risque de survie.

Si ces produits sont généralement efficaces après une application, il est conseillé de renouveler l’opération après une semaine. Mais attention, ces derniers sont très forts, il est important de les utiliser uniquement en cas de présence avérée de poux. Le traitement n’aura aucun impact d’un point de vue préventif !

Pour éviter la réapparition des poux, vous pouvez en revanche vous procurer des produits capillaires type shampoing ou lotions spécialisés. En cas d'épidémie de poux dans une école, on peut également utiliser des huiles essentielles de lavande pour éviter la contamination.