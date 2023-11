Nos meilleurs conseils pour se remettre facilement de la gueule de bois

Boire de l’alcool n’aide pas du tout le corps à s’hydrater, bien au contraire. Après une soirée arrosée, votre organisme est en manque d’eau – d’où le terme “gueule de bois” – et il a besoin d’une réhydratation pour fonctionner correctement. Cette absence d'hydratation est d’ailleurs la cause directe des maux de tête, mais aussi de la fatigue générale que l’on ressent au lendemain d’une fête. Afin de vous redonner plus de forces, commencez pour vous réhydrater avec de l’eau en privilégiant une absorption régulière pour ne pas perturber votre estomac, encore fragile. Vous pouvez également opter pour des tisanes composées d’herbes comme de l’ortie ou de la menthe et même des bouillons de légumes. Avec une pointe de curcuma et un peu de poivre, vous retrouverez bien vite la forme !