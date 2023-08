Nouveau variant du Covid : quelles règles respecter si vous avez les symptômes ?

Pour rappel, le dépistage systématique en cas de suspicion d'infection au Covid n'est plus d'actualité, mais ce dernier reste recommandé en cas de symptômes caractéristiques et de contact avec une personne à risque. S'il est toujours possible de se faire dépister en pharmacie ou dans un laboratoire, les tests ne sont plus remboursés à 100 %, sauf exception, depuis le 1er mars 2023. C'est notamment toujours le cas pour les plus de 65 ans, les mineurs, les patients en affection longue durée (ALD), les soignants et le personnel des établissements de santé. En d'autres termes, à moins de rentrer dans l'une de ces catégories, se faire dépister induit nécessairement aujourd'hui un reste à charge, et ce même en cas de prescription médicale. À noter toutefois qu'une partie peut être prise en charge par les complémentaires santé.

Selon le résultat du test, le patient en incapacité de travailler du fait de ses symptômes a toujours la possibilité de bénéficier d'un arrêt de travail établi par son médecin. En revanche, depuis le mois de février, il n’est plus possible de demander un arrêt de travail dérogatoire sur le site de l’Assurance Maladie.