Nouveaux cas de variole du singe : les personnes vaccinées contre la variole sont-elles protégées ?

Cette longévité est-elle cependant pareillement observée avec l'immunité contre la variole du singe ? Difficile de le savoir avec certitude. Une étude cherchant à expliquer les raisons de l'épidémie au Nigeria a présenté plusieurs pistes. En plus de la hausse de la démographie et la baisse du taux vaccinal, les chercheurs pensent que les défenses conférées par la vaccination antivariolique ont "décliné dans le temps". En utilisant un "taux linéaire supposé de déclin dans le temps", les scientifiques évaluent que cette protection "est tombée à seulement 23% chez les personnes vaccinées".

Une hypothèse qui, bien que non confirmée, est confortée par les observations de chercheurs du Wisconsin en 2003. Sur les onze cas de monkeypox enregistrés, six "avaient déjà reçu une dose unique de vaccin antivariolique pendant leur enfance".

Un constat - et une absence de données - qui pousse Eric D'Ortenzio à la prudence. Médecin et épidémiologiste à l'ANRS - Maladies infectieuses émergentes, il admet lui aussi que "pour les personnes vaccinées dans les années 1970 et 1980, on ne sait pas grand-chose de l'efficacité aujourd'hui". "Les résultats sont ceux de l'époque", souligne-t-il auprès de TF1info.