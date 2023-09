Nouvelle campagne de prévention sur les risques de l'alcool : on vous explique la polémique

C'est avec des photos festives que l'agence Santé publique France a voulu alerter dans cette campagne baptisée "C'est la base" : plusieurs visuels de jeunes en soirée, verres d'alcool à la main, entrecoupés de conseils pour assurer sa sécurité et celle de ses amis lors d'une sortie arrosée. La campagne recommande ainsi d'adopter plusieurs comportements pour réduire les risques liés à la consommation d'alcool, notamment boire de l'eau entre chaque verre pour minimiser les effets, ne pas encourager à boire quelqu'un qui ne le désire pas, "garder un œil" et raccompagner des amis qui ont trop bu, bien manger avant de boire de l'alcool... De quoi "sensibiliser les jeunes aux risques de consommation de l'alcool et des drogues", défendent les autorités sanitaires dans un communiqué de présentation de la démarche.

Mais le message ne fait pas l'unanimité auprès des professionnels de santé. "Alcool et fête semblent faits l'un pour l'autre dans cette campagne", a ainsi jugé sur X (ex-Twitter) le pneumologue François Vincent, tandis que le généraliste Bernard Jomier, également sénateur écologiste (apparenté PS), a dénoncé "du jamais-vu" dans une campagne qui "ne contient aucun message de réduction de consommation" et jugé que "les alcooliers peuvent être tranquilles".