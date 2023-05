Obligation vaccinale anti-Covid des soignants : l'Assemblée vote l'abrogation plutôt que la suspension

Le gouvernement a déjà annoncé sa volonté de réintégrer les soignants non-vaccinés, après un avis émis en ce sens par la Haute autorité de Santé (HAS). Selon une instruction ministérielle consultée par l'AFP, ils seront considérés comme réintégrés "le lendemain" de la parution d'un décret prévue le 14 mai. La proposition de loi tout juste votée prévoit que les agents concernés "conservent le droit à l'avancement qu'ils possédaient avant la suspension". Il a été voté par les députés LR, RN, Liot (Libertés Indépendants Outre-mer et Territoires) et l'immense majorité des députés de l'alliance de gauche Nupes présents. Plusieurs députés ultramarins se sont relayés dans l'hémicycle pour le défendre.