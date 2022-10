Octobre Rose 2022 : Check Yourself, l’application qui vous apprend à détecter le cancer du sein

Des gestes qui peuvent sauver. En ce mois d’octobre rose, campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche, une application mobile se consacre à la sensibilisation sur cette maladie. Celle-ci touche près de 60.000 personnes en France chaque année. Plus elle est détectée tôt, plus les chances de guérison sont importantes.

Le principe : "Mettre l’accent sur la sensibilisation, la prévention et la détection auprès d’un public de femmes entre 25 et 35 ans", peut-on lire sur le site de l’association européenne Keep a breast (garde un sein, NDLR), qui a lancé l’application "Check Yourself". Depuis 2014, cette plateforme invite ces jeunes utilisatrices - deux tiers des cancers du sein se développent chez les plus de 50 ans, selon l'association Ruban Rose , mais la maladie peut toucher les femmes de tout âge - à se palper correctement les seins, pour détecter les premiers signes du cancer. On vous explique comment ça marche.