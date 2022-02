Omicron bien moins sévère que Delta

L'étude conclue notamment que le risque d'avoir une forme grave du virus à la suite d'une infection est nettement plus faible avec Omicron qu'avec Delta, avec une variation en fonction de l'âge cependant. Chez les plus de 20 ans on estime une réduction statistiquement significative du risque d'hospitalisation pour Omicron par rapport à Delta. Pour les cas âgés de 50 ans et plus, la réduction du risque d'hospitalisation est estimée entre 50 et 75 %. En revanche, l'étude note que le faible risque d'être admis à l'hôpital est similaire à Delta pour les enfants de moins de 10 ans, la seule catégorie qui n'observe pas de réduction de sévérité.