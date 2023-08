"On était très stressés" : quand les généralistes viennent en aide aux urgences de Corrèze

Au total, douze médecins généralistes se sont mobilisés pour maintenir l'ouverture des services de nuit, c'est inespéré. "On était très, très stréssés de devoir fermer le service des Urgences pendant un mois. C'était inédit", déclare l'urgentiste d'astreinte.

Un soulagement aussi pour les habitants du territoire. Les hôpitaux de Tulle et Clermont-Ferrand sont à plus de 60 kilomètres. "C'est très important sinon c'est une perte de chance pour les populations", alerte une patiente. L'organisation inédite autour de cet hôpital de proximité va permettre d'accueillir et de soigner environ 400 patients.