Vacances : on sait (enfin) pourquoi nos enfants ne sont jamais fatigués

Veiller sur ses enfants s’avère être une tâche épuisante lorsqu'on est parent. Vous avez beau les occuper la journée, rien n’y fait : ils donnent l'impression de ne jamais être fatigués. Et plus qu'une impression, il s'agit d'une réalité...

Une équipe de chercheurs de l'Université Clermont-Auvergne, en collaboration avec leurs homologues australiens de l’Université Edith Cowan, a publié une étude dans la revue Frontiers in Physiology. Le résultat est sans appel : les enfants font - physiquement - jeu égal avec des athlètes de haut-niveau, au point de récupérer encore plus vite.

Les capacités physiques de plusieurs enfants âgés de 8 à 12 ans ont été comparées à un groupe d’adultes non entraînés et à un autre composé de sportifs de haut-niveau. Sprints, vélo, courses à pied... au terme d'une batterie d'exercices, la conclusion est sans appel : les enfants se fatiguent moins vite que les adultes non entraînés et se montrent aussi résistants que les athlètes. De vrais marathoniens !