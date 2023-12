Origine, symptômes, remèdes : ce qu’il faut faire en cas d’intoxication alimentaire

L’intoxication alimentaire survient après avoir consommé un aliment contaminé par des bactéries ou n’ayant pas suivi toutes les règles d'hygiène. Maux de tête, diarrhées, nausées et crampes d'estomac, la liste des symptômes est similaire à celle d’une gastro-entérite. Pour lutter contre les symptômes, il est recommandé de boire beaucoup d’eau et de manger en petites quantités du riz, des pâtes ou de la banane.

Eau contaminée, poulet encore cru ou fruits mal lavés, si vous vous sentez mal après avoir consommé ce type d’aliment, il s’agit peut-être d'une intoxication alimentaire. Cette contamination accidentelle se manifeste par des symptômes semblables à la gastro-entérite comme la nausée ou les crampes d’estomac. Voici ce qu’il faut savoir sur ce trouble souvent bénin et nos conseils pour vous soulager.

Intoxication alimentaire : comment l'attrape-t-on ?

L’intoxication alimentaire est une maladie contractée après avoir consommé un aliment toxique ou contaminé par des bactéries ou un virus. Elle fait suite au non-respect d’une ou plusieurs mesures d'hygiène. La contamination peut avoir lieu à différents stades de préparation de l’aliment : rupture de la chaîne de froid, produit mal lavé, eau non potable, viande pas assez cuite… Pour éviter ce type de désagréments, il est conseillé de suivre des règles sanitaires précises comme se laver les mains avant de toucher la nourriture, bien nettoyer les produits avant de les cuisiner ou encore éviter de consommer certains produits crus comme le poulet ou les œufs.

Bien que souvent bénignes, les intoxications alimentaires peuvent être dangereuses chez les enfants ou les personnes âgées et causent des crampes, nausées, vomissements, maux de tête et même de la fièvre.

Ce qu’il faut faire pour soulager

Les symptômes d’une intoxication alimentaire étant semblables à ceux d’une gastro-entérite, il est recommandé de rester chez soi le plus longtemps possible et d’éviter les contacts.

La principale chose à faire pour soulager les symptômes est de bien se réhydrater. En effet, à cause des vomissements et des diarrhées propres à l’intoxication, le corps a tendance à se déshydrater rapidement. Il est donc important de boire de l’eau, des tisanes ou des bouillons. On recommande également de manger certains types d’aliments comme du riz, des pâtes, de la viande blanche ou encore des carottes cuites pour relancer l’estomac fragilisé. Côté sucré, vous pouvez tenter de manger un peu de banane, mais pas de fruits crus, car ils ont tendance à activer la digestion de manière trop importante. On évitera également les produits riches en fibres, les plats épicés et le lait.

Afin de ne pas sur-solliciter votre estomac, oubliez les repas fastes : mangez plutôt par petite quantité et fréquemment pour vous donner des forces progressivement. Vous pouvez aussi opter pour des anti-douleurs si vous souffrez de maux de ventre ou de migraines, mais veillez au dosage. En cas de vomissements très importants, renseignez-vous auprès de votre pharmacien pour qu’il vous permette de vous procurer des médicaments adaptés sans ordonnance. Mais sachez que le temps est votre meilleure manière de sortir d’une intoxication alimentaire !