Origines du Covid-19 : le patron de l'OMS réclame à Pékin "un accès total" pour mener son enquête

Le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'a pas dit son dernier mot. Dimanche 17 septembre, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS a indiqué dans un entretien au Financial Times, qu'il était prêt à mener une nouvelle enquête en Chine. Et ce, afin de percer les origines du Covid-19. Dans le même temps, il réclame de la part des autorités chinoises "un accès total" aux informations et aux infrastructures pouvant être impliquées.

"Nous pressons la Chine pour qu'elle donne un accès total et nous demandons aux pays de soulever la question lors de leurs réunions bilatérales (pour inciter Pékin) à coopérer", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus dans le quotidien économique britannique. Il explique que son organisation a d'ores et déjà demandé à Pékin, "par écrit", de "fournir des informations". "Nous sommes prêts à envoyer une équipe si elle nous le permet", prévient-il.

Plus de trois ans après l'apparition du Covid-19, le monde butte encore sur l'origine du virus. À ce stade, une seule chose est sûre : les premiers cas ont été détectés à la fin de l'année 2019, dans la ville de Wuhan en Chine. Comment a-t-il émergé ? C'est là deux que deux théories s'affrontent encore. D'un côté, la fuite d'un laboratoire dans lequel ces virus sont étudiés ou l'infection par un animal intermédiaire d'habitants chinois qui fréquentaient le marché de Wuhan.