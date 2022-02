Ce que nous apprend l'étude de l'institut Pasteur sur les origines possibles du Covid-19

En ce sens, deux hypothèses existent. "Le fait que ce virus émerge dans une ville qui héberge l'un des rares laboratoires dans le monde travaillant sur les coronavirus de chauve-souris peut être une pure coïncidence", poursuit Marc Eloit. "Mais c'est un argument qui suggère qu'il puisse y avoir un lien avec l'activité du laboratoire de virologie de Wuhan. Ce lien peut être direct : on multiplie un virus, le manipulateur se contamine et puis il se propage dans la population. Ou cela peut venir de personnes du laboratoire parties collecter des échantillons dans des grottes et qui sont rentrées chez elles, en famille, en étant contaminées."