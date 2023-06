Ostreopsis : quels sont les risques de cette algue toxique qui s'étend sur la côte basque ?

Chez l'homme, "du fait des toxines qu'elles produisent", elles sont capables de provoquer toux, irritations cutanées ou encore troubles gastriques, prévient l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) dans un communiqué. Le plus souvent, ces symptômes restent bénins et l'infection se termine rapidement. "Les signes apparaissent quelques heures après le contact avec la micro-algue ou ses toxines et disparaissent en quelques jours."

Le contact avec la peau lors de la baignade est l'un des principaux facteurs d'intoxication, mais nul besoin de se baigner dans l'eau pour être concerné. "La principale voie d'exposition est l'inhalation des embruns marins", explique l'Anses. "Il suffit d'être à quelques mètres de la mer pour être intoxiqué."

Des cas d'intoxication, voire de décès par voie alimentaire, dus à des produits de la mer pêchés à proximité d'une prolifération, ont également été observés hors de la France. "Mais le lien avec Ostreopsis reste incertain", tempère l'Anses. Par précaution, les experts conseillent toutefois "de ne pas prélever de coquillages ni d'autres produits de la mer en cas de prolifération d'Ostreopsis".