Otite : trois astuces pour soulager la douleur naturellement

Une otite est une inflammation courante de l'oreille, qui peut endommager le tympan et provoquer une perte d'audition en l’absence de traitement. Elle peut être virale ou bactérienne, de type rhinite ou pharyngite. Pour faire passer une otite d’origine virale, des remèdes à base de plantes se sont révélés très efficaces.

Dans 80 % des cas, une otite est d’origine virale, ce qui signifie que les antibiotiques sont inefficaces pour soulager les douleurs qu’elle provoque. Chez l’adulte comme chez l’enfant, cette infection met entre deux à cinq jours à passer, occasionnant gênes et inconforts. En attendant de consulter un médecin, ces remèdes naturels peuvent vous permettre de faire baisser la fièvre et de calmer la douleur.

Un massage des oreilles avec de l’huile essentielle de lavande

Si vous préférez limiter la prise de paracétamol, un petit massage du pourtour de l’oreille peut vous aider à faire passer la douleur. L’huile essentielle de lavande aspic a des propriétés virales et calmantes. En versant deux petites gouttes sur votre index, vous pouvez ensuite masser le lobe et le derrière de l’oreille, deux à trois fois par jour, pendant cinq jours. Cette solution naturelle est réservée aux adultes ou aux enfants de plus de six ans à raison d’une à deux applications d’huile essentielle de lavande par jour. Elle est déconseillée chez le nourrisson, la femme enceinte et allaitante.

Mâcher un chewing-gum

La technique du chewing-gum est autant efficace durant le décollage et l’atterrissage d’un avion que lorsque l’on souffre d’une otite ! La mastication du chewing-gum peut libérer la congestion responsable de la douleur dans le tympan. Une étude réalisée en 2018 par les chercheurs de l'université de Toronto révélait d’ailleurs que les enfants qui mâchaient régulièrement du chewing-gum à base de xylitol – un édulcorant naturel – étaient quatre fois moins susceptibles de développer une inflammation de l'oreille moyenne.

L’ail et l’oignon permettent-ils vraiment de soulager une otite ?

Lorsque l’on parle d’astuces naturelles ou de remèdes de grand-mère pour soulager virus et infections, l’ail et l’oignon sont régulièrement cités. Ces deux merveilles du potager possèdent des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Il n’est toutefois pas recommandé de les utiliser en application locale, au risque d’irriter sa peau. L’ail et l’oignon ne sont pas à bannir pour autant : ils peuvent renforcer votre système immunitaire pendant une otite, tant qu’ils se trouvent dans votre assiette !