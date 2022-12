Ozempic : un médicament anti-diabétique détourné pour perdre du poids

En France, si on observe "des phénomènes de tension", parfois importants localement, il n'y a pas encore de rupture à proprement parler, constate le vice-président de la Fédération française des diabétiques, inquiet de la situation aux États-Unis, où le Trulicity, un traitement de la même famille contre le diabète, est déjà frappé de pénurie.

Cardiologue de profession, Jean-François Thébaut a même envoyé une lettre aux pharmaciens et aux médecins français, pour réserver les stocks d'Ozempic et de Trulicity aux patients diabétiques, qui en ont strictement besoin. L'ANSM (Agence nationale de la sécurité du médicament) s'est, elle aussi, mobilisée, et des appels à la vigilance ont été émis à destination des personnels de santé, relayés notamment par l'Ordre des médecins. Par ailleurs, si on ne peut, en principe, se procurer ce traitement que sur ordonnance, un marché parallèle s'est déjà structuré.