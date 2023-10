Une étude alerte sur les dangers de la prise d'Ozempic pour perdre du poids

D'après leurs conclusions, les patients traités avec semaglutide ou liraglutide avaient environ 9 fois plus de risques de développer une pancréatite - le nom qu'on donne à l'inflammation du pancréas, et plus de 4 fois plus de risques de développer une occlusion intestinale. Pour la gastroparésie, un trouble digestif limitant le passage de la nourriture et pouvant entraîner nausée, vomissements et douleurs, le risque était plus de 3 fois plus élevé. Ces médicaments "devraient être utilisés avec précaution, et seulement chez les patients avec le plus haut risque de problèmes de santé ou de complications liés à l'obésité", a commenté la professeure en médecine pharmaceutique Penny Ward, non impliquée dans l'étude.

"Il est absolument vital que les réglementations soient renforcées pour s'assurer que ces médicaments ne soient prescrits que dans les bonnes circonstances", a de son côté estimé le Dr. Simon Cork, de l'université Anglia Ruskin, jugeant les données de l'étude "fiables". Aux États-Unis, l'Ozempic n'est approuvé que contre le diabète, mais après avoir fait fureur sur les réseaux sociaux, il est aussi largement utilisé hors des recommandations, pour ses propriétés amaigrissantes. Saxenda et Wegovy sont eux approuvés par les autorités sanitaires américaines pour la perte de poids, depuis 2020 et 2021 respectivement. Mais les essais cliniques étaient trop petits et brefs pour détecter ces risques gastro-intestinaux, affirment les chercheurs.